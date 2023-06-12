متحدث جوازات الجوف: ننفذ خطتنا السنوية وندعم المنافذ بكوادر وتجهيزات تقنية

أكد النقيب زياد الطالب، المتحدث الرسمي لجوازات الجوف، أن المديرية العامة للجوازات تنفذ حاليًا خطتها السنوية عبر منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية وذلك استمرارًا للجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية في خدمة ضيوف الرحمن.

إنهاء الإجراءات

وأوضح الطالب في تصريحات لقناة “الإخبارية”، أن الخطة تتضمن العمل في جوازات الجوف على إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن، والتأكد من سلامة الوثائق الخاصة بهم والوصول إلى أعلى المقاييس في خدمة المستفيدين.

وأشار إلى أن المديرية العامة للجوازات قامت بعمل عدة دورات وورش عمل تدريبية لرفع مستوى وكفاءة موظفي الجوازات لتسهيل عملية التواصل مع المستفيدين مما ييسر عليهم إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بشكل بسيط وميسر.

دعم المنافذ

ولفت إلى أن المديرية دعمت المنافذ التي تستقبل أعدادًا كبيرة من الحجاج، بكوادر بشرية وتجهيزات تقنية لتمكين الموظفين من تأدية مهامهم بكل احترافية وسرعة في الإنجاز.

وأكد الطالب أن الجوازات تقدم خدماتها لجميع المسافرين بشكل عام وللحجاج بشكل خاص، حيث يتم تنظيم حركة القادمين في صالات الجوازات بمطار الجوف، ومنفذ الحديثة، حيث يقوم الموظفون الذين يتحدثون بلغات مختلفة بالتواصل مع القادمين وإنهاء إجراءات دخولهم والتأكد من سلامة تأشيراتهم ووثائقهم وأخذ خصائصهم الحيوية.