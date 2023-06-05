“متطورة” توزع 30 مليون ريال أرباحاً عن 2022

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أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (2022/12/31)م بنسبة (5%) من القيمة الأسمية للسهم بواقع (0.50) ريال لكل سهم.
وأوضحت الشركة، في بيان على “تداول”، أن نسبة الأرباح، تشمل عدد (60) مليون سهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأورق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسوف يتم البدء بتوزيع الأرباح اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 19 / 06 / 2023م.