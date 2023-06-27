متطوعو ومتطوعات الدفاع المدني في خدمة الحجاج بمشعر عرفة

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قدمت متطوعات الدفاع المدني صورًا إنسانية في خدمة ضيوف الرحمن الذين توافدوا على مشعر منى اليوم الثلاثاء لأداء الركن الأعظم في الحج.
وأظهر فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، متطوعات الدفاع المدني وهن يقدمن عبوات المياه لضيوف الرحمن، كما يرششن المياه على الحجاج الذين يسيرون في مشعر عرفة، للتخفيف عنهم حرارة الشمس الحارقة.
ورفعت المديرية العامة للدفاع المدني منذ وقت مبكر، جاهزيتها واستعدادها في مشعر عرفة لاستقبال ضيوف الرحمن، من خلال نشر فرق المسح الوقائي لمتابعة جميع الأعمال الإنشائية والكهربائية في الخيام وتفقد المخارج والممرات، وتحديد مواقع الإشراف الوقائي لتغطي مشعر عرفة، وتسخير أحدث الآليات والمعدات لأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
ونشرت المديرية عدة صور ترصد انتشار قوات الدفاع المدني بمشعر عرفة، حيث يقدمون جهودًا واسعة، ويتابعون ميدانيًا الحجاج هناك للمحافظة على سلامتهم وأمنهم.
كما أوضحت الصور كيف يساعد متطوعو الدفاع المدني الحجاج وضيوف الرحمن بكل تعاون وترحاب.
فيديو | متطوعات الدفاع المدني يقدمن صورا إنسانية في خدمة ضيوف الرحمن
عبر مراسلة #الإخبارية أحلام الغامدي#بسلام_آمنين #يوم_عرفة pic.twitter.com/qfDhFQPCnu
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 27, 2023