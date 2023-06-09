مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض

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وثق مقطع فيديو مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بمنطقة فيا رياض الترفيهية.
وبين مقطع الفيديو الذي نشرته الهيئة العامة للترفيه، لقطات من داخل المعرض، وسط إقبال لافت من الزوار.
وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.
يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.
مجسمات فنّية مميزة في معرض Richard Orlinski بمنطقة #فيا_رياض😍✨
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— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) June 9, 2023