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أكد أنه لن يسمح بالمساس بنزاهة عملها دون وجه حق

مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين
المواطن - فريق التحرير

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أكد مجلس الجمعيات الأهلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية لحماية الجمعيات الأهلية بصفته ممثلاً لها، وذلك برفع البلاغات للنيابة العامة ورفع الدعاوى الجزائية العامة إلى الجهات المختصة ضد كل من يسيء إلى الجمعيات الأهلية عبر تشويه سمعتها، أو العاملين بها، أو المتعاملين معها، أو من يتعمد المساس بنزاهة عملها دون وجه حق.

منظومة عمل القطاع غير الربحي

وقال المجلس في بيان له عبر “تويتر”: “اطلع مجلس الجمعيات الأهلية على ما تداوله بعض المغردين حول الإساءة للجمعيات الأهلية، حيث يؤكد المجلس أن الجمعيات الأهلية تعمل تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي والوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية كل حسب اختصاصه، وأن جميع الجمعيات تخضع لرقابة مستمرة من هذه الجهات، وتلتزم بالأنظمة واللوائح المنظمة لعملها وفق معايير الحوكمة الرشيدة ( معيار الامتثال والالتزام ومعيار الشفافية والإفصاح )، وهذا ما أكده تقرير منظمة العمل المالي الدولية من حصول القطاع غير الربحي في المملكة على درجة عالية من التقييم في مجال السلامة المالية والالتزام بالأنظمة واللوائح مقارنة بالدول المتقدمة”.

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وتابع البيان “إننا إذ نذكر ذلك لنؤكد أن الجمعيات الأهلية جزء من منظمات القطاع غير الربحي، والذي يعمل بالتكامل مع القطاعين الحكومي والخاص، وهذه التغريدات تتجاهل ما حققته الجمعيات من إنجازات ومساهمات فعالة في سد احتياجات المجتمع ، وتقديم الخدمات التنموية لمستفيديها، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة برعاية ودعم ولاة الأمر – يحفظهم الله – .

بلاغات للنيابة العامة

ويؤكد المجلس متابعته لجميع ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجمعيات الأهلية، وأنه سيقوم بواجبه باتخاذ ما يلزم مع الجهات المعنية لحماية الجمعيات الأهلية بصفته ممثلاً لها، وذلك برفع البلاغات للنيابة العامة ورفع الدعاوى الجزائية العامة إلى الجهات المختصة ضد كل من يسيء إلى الجمعيات الأهلية عبر تشويه سمعتها، أو العاملين بها، أو المتعاملين معها، أو من يتعمد المساس بنزاهة عملها دون وجه حق.

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