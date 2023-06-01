مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا يشترط خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مسؤول ضمان (Daman Officer)

– مسؤول ضمان أول (Daman Officer 1)

– مسؤول أول وثائق ومحفوظات (Senior Documentation and Archiving Officer)

– باحث أول (Researcher 1)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الأنظمة

– الإدارة العامة

– التأمين ودرء المخاطر

– وثائق ومحفوظات

– علم المكتبات

– علم المعلومات

– علوم البيانات

– العلوم الإكتوارية

– اقتصاديات الصحة

– السياسات الصحية

– الصحة العامة

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/11/12هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.