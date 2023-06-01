مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

“شؤون الحرمين” تستحدث خدمة جديدة داخل الرواق السعودي سي إن إن: ريانة والقرني علامة فارقة في تاريخ رحلات الفضاء السعودية تحصد الإنجازات بتخطيط استراتيجي ورؤية قيادة حكيمة 133 وظيفة بـ الخدمات الطبية للقوات المسلحة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الانخراط في تجارة المخدرات خيانة للوطن ولا يمكن التسامح معه ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 207 ريالات أمطار رعدية غزيرة وبرد وضباب وسيول في 5 مناطق طفل روسي يلعب 556 تمرين ضغط بـ 20 دقيقة السعودية تعزز دعم الأمن الغذائي العالمي عبر صفقة جديدة مع البرازيل
أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا يشترط خبرة) على النحو التالي:
– مسؤول ضمان (Daman Officer)
– مسؤول ضمان أول (Daman Officer 1)
– مسؤول أول وثائق ومحفوظات (Senior Documentation and Archiving Officer)
– باحث أول (Researcher 1)
– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– الإدارة العامة
– التأمين ودرء المخاطر
– وثائق ومحفوظات
– علم المكتبات
– علم المعلومات
– علوم البيانات
– العلوم الإكتوارية
– اقتصاديات الصحة
– السياسات الصحية
– الصحة العامة
يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/11/12هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.