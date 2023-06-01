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لحملة البكالوريوس بعدة تخصصات

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٧ صباحاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (منها وظائف لا يشترط خبرة) على النحو التالي:

الوظائف المتاحة

– مسؤول ضمان (Daman Officer)
– مسؤول ضمان أول (Daman Officer 1)
– مسؤول أول وثائق ومحفوظات (Senior Documentation and Archiving Officer)
– باحث أول (Researcher 1)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– الإدارة العامة
– التأمين ودرء المخاطر
– وثائق ومحفوظات
– علم المكتبات
– علم المعلومات
– علوم البيانات
– العلوم الإكتوارية
– اقتصاديات الصحة
– السياسات الصحية
– الصحة العامة

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1444/11/12هـ من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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