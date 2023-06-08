مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (للرجال والنساء) في منطقة الرياض على النحو التالي:
– مدير مشروع (Project Manager)
– رئيس قسم حوكمة وإدارة البيانات (Data Governance and Management Section Head)
– قائد فريق إدارة الخدمات (Service Management Team Leader)
– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– نظم معلومات الحاسب
– علوم الكمبيوتر
– إدارة المشاريع
– علوم البيانات
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.