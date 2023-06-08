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لحملة البكالوريوس فأعلى

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٩ مساءً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (للرجال والنساء) في منطقة الرياض على النحو التالي:

– مدير مشروع (Project Manager)
– رئيس قسم حوكمة وإدارة البيانات  (Data Governance and Management Section Head)
– قائد فريق إدارة الخدمات (Service Management Team Leader)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– الإدارة العامة
– نظم المعلومات الإدارية
– نظم معلومات الحاسب
– علوم الكمبيوتر
– إدارة المشاريع
– علوم البيانات
– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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