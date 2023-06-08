مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى (للرجال والنساء) في منطقة الرياض على النحو التالي:

– مدير مشروع (Project Manager)

– رئيس قسم حوكمة وإدارة البيانات (Data Governance and Management Section Head)

– قائد فريق إدارة الخدمات (Service Management Team Leader)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– الإدارة العامة

– نظم المعلومات الإدارية

– نظم معلومات الحاسب

– علوم الكمبيوتر

– إدارة المشاريع

– علوم البيانات

– أو ما يعادلهم من التخصصات ذات الصلة

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.