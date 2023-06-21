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لحملة مؤهل البكالوريوس فأعلى

مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة

الأربعاء ٢١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مجلس الضمان الصحي عن طرح وظائف إدارية وتقنية ومالية (للرجال والنساء) حملة البكالوريوس فأعلى في مقرها الرئيسي بالرياض على النحو التالي:

وظائف الضمان الصحي

– مدقق حسابات (Auditor)
– قائد فريق مركز البيانات (Data Center Team Leader)
– قائد فريق الشبكة (Network Team Leader)
– كبير مهندسي أمن تكنولوجيا المعلومات (Senior IT Security Operations Engineer)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– المالية
– المحاسبة
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة الشبكات
– أمن المعلومات
– الأمن السيبراني

الشروط:

– أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– توفر المتطلبات والخبرات المحددة لكل وظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

نبذة عن المجلس:

مجلس الضمان الصحي التعاوني هيئة حكومية سعودية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بموجب قرار من مجلس الوزراء في عام 1420هـ التعاوني للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني حيث يهدف إلى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا ويستمر حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

 

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