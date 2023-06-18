مجلس جامعة حفر الباطن يناقش البرامج الدراسية المدفوعة

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عقد مجلس جامعة حفر الباطن جلسته الحادية عشرة للعام الجامعي 1444هـ، وناقش عددًا من المواضيع المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها عددًا من القرارات.
ونظر مجلس الجامعة في طلب الموافقة على الضوابط المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية لبرنامج قبول الطلاب للدراسة في المرحلة الجامعية بمقابل مالي، بالإضافة إلى النظر في المواضيع ذات الصلة بالابتعاث والتدريب.
كما نظر مجلس جامعة حفر الباطن في نظام الفصول الدراسية للعام الجامعي 1445هـ، وإقرار خطة القبول للعام الجامعي 1445 هـ، إضافة إلى طلب الموافقة على اعتماد التقويم الدراسي للعام الجامعي 1445 هـ .