محاصيل شهيرة يمكن زراعتها في يونيو

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقاً)، أنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها في شهر يونيو الجاري.

أبرز المحاصيل

وقال المسند عبر حسابه بموقع “تويتر” إن “الزراعة في شهر يونيو ففي المشتل تزرع بذور الطماطم والفلفل والباذنجان في بمنطقة عسير، والبصل في تبوك والكرنب في حائل”.

وأضاف “أما في الحقل تستمر زراعة القرعيات في الوسطى والغربية ونجران، وكذلك الطماطم والفلفل والباذنجان في عسير والوشم والكرات في تبوك والوشم والملوخية في جازان، والبامية والفجل في عسير والبقدونس في القصيم”.

ولفت إلى أنه يتم زراعة العروات المتأخرة من الذرة الرفيعة، فيما يكون حصاد القمح متأخرًا.

خصائص يونيو

وبدأ اليوم أول أيام شهر يونيو ما هي خصائص هذا الشهر، ويعتبر من أشهر الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وفقًا لخبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني.

وأوضح الحصيني عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن من خصائص يونيو، أنه يبدأ فيه فصل الصيف فعليًا بدخول أول طوالع الصيف في اليوم السابع منه وفي 21 – 22 منه بداية فصل الصيف فلكيًا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان.

ولفت إلى أنه فيه حر الانصراف وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالاً ناحية الجنوب، وفي الثلث الأخير منه يبدأ طباخ اللون حيث يكون تلون طالع بواكير النخل، كما ينتهي فيه قصر الليل، وتقل فيه الأمطار.