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محاضرات ومسابقات وجوائز بمخيم حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين

الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٦ مساءً
محاضرات ومسابقات وجوائز بمخيم حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين
المواطن - فريق التحرير

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نفذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد محاضرات ومسابقات ثقافية في مخيم الحجاج بمشعر منى، ضمن سلسلة البرامج الثقافية والدينية التي أعدتها اللجنة الثقافية في البرنامج.

وتحدث الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن حسين الفيفي الداعية والمحاضر في الوزارة عضو اللجنة الشرعية في برنامج “الحج والعمرة والزيارة” عقب أداء الحجاج لفريضة صلاة الظهر عن أهمية أتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.

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وبين الشيخ “الفيفي” ما يجب على الحاج فعله خلال أيام الحادي عشر واليوم الثاني عشر من أيام الحج.

سلامة المخيمات

كما تحدث الدكتور الفيفي عن أهمية السلامة في المخيمات باتباع التعليمات والتقيد بالأنظمة واشتراطات السلامة لخدمة ضيوف الرحمن وزوار الحرمين الشريفين، مشيدًا بالدور الذي توليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على رأسهم الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.

واختتم الشيخ عبدالرحمن الفيفي المحاضرة بالدعاء أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

هذا وتخلل المحاضرة مسابقة ثقافية وجوائز عينية للحجاج ضيوف البرنامج في مشعر منى، وذلك بهدف التثقيف والترفيه للحجاج في المشاعر المقدسة.

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