محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمه مستقبليه.

ميثاق مالي عالمي جديد

ويلتقي ولي العهد خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.

أهمية زيارة محمد بن سلمان

وتعكس زيارة ولي العهد الأمير للجمهورية الفرنسية، ومشاركته في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، الدور القيادي للسعودية، ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.