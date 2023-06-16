خطيب المسجد النبوي: أكثروا من الذكر والتهليل والتكبير محمد بن سلمان يصل قصر الإليزيه وماكرون في مقدمة مستقبليه أبطال كأس العرب لكرة قدم الصالات قبل نهائي 2023 قصر الإليزيه يتهيأ لاستقبال محمد بن سلمان خطيب المسجد الحرام: اغتنموا العشر الأوائل من ذي الحجة الرائد في طريقه لحسم صفقة أمير سعيود خلاف وحيد بين الاتحاد وكانتي موسيماني مرشح لتدريب الوحدة ديلغادو يقترب من كورينثيانز القنصلية في لوس أنجلوس تغلق أبوابها الاثنين المقبل
وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقدمه مستقبليه.
ويلتقي ولي العهد خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ويترأس وفد السعودية المُشارك في قمة- من أجل ميثاق مالي عالمي جديد- المقرر عقدها في باريس يومي 4 و5/ 12/ 1444هـ الموافق 22 و23/ 06/ 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023م.
وتعكس زيارة ولي العهد الأمير للجمهورية الفرنسية، ومشاركته في القمة الفرنسية للتحالف المالي والعالم الجديد، الدور القيادي للسعودية، ومكانتها وتأثيرها العالمي، وحرصها على التعاون مع فرنسا في التصدي للتحديات المشتركة لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
Vidéo🇸🇦🇫🇷| Le prince héritier #MohammedBinSalman arrive au palais de l'#Élysée et est accueilli par le président français, #EmmanuelMacron @Elysee #EKHactualités#EKHactualités pic.twitter.com/NyqsFkTU0s
— Alekhbariya en Français (@EKH_Fr) June 16, 2023