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محمد بن فهد: تسمية طريق الرياض القصيم يؤكد وفاء القيادة للملك فهد

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٦ مساءً
محمد بن فهد: تسمية طريق الرياض القصيم يؤكد وفاء القيادة للملك فهد
المواطن - واس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، باسمه واسم أبناء وبنات وأحفاد الملك فهد، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة صدور التوجيه الكريم بتسمية الطريق الرابط بين مدينة الرياض ومنطقة القصيم بـ “طريق الملك فهد” ليكون امتداداً للجزء الواقع في مدينة الرياض.

وفاء وتقدير للملك فهد

وأكد الأمير محمد بن فهد، أن هذا التوجيه يأتي ليؤكد على الوفاء والتقدير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين للملك فهد – رحمه الله – والذي لا يستغرب من قادة هذا الوطن الكريم.

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وسأل الأمير محمد بن فهد المولى عز وجل أن يحفظ هذا الوطن الغالي، وأن يديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

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