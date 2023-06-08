محمد صلاح بديل صفقة ميسي في الهلال

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طالبت فئات عريضة من جماهير الهلال، التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وذلك بديلًا عن صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ودشن جمهور الهلال وسم ” صلاح مطلب هلالي” اليوم عبر موقع “تويتر” حيث طلبوا من إدارة الهلال المقبلة، التحرك والتعاقد مع صلاح في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان نادي إنتر ميامي الأمريكي، أعلن أمس الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان اسم النجم الأرجنتيني ارتبط بالانتقال إلى نادي الهلال بعد الرحيل عن باريس سان جيرمان، لكن اللاعب الأرجنتيني حسم مصيره بالانضمام إلى الدوري الأمريكي.
ونشر نادي إنتر ميامي الأمريكي عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو أعلن من خلاله انضمام النجم الأرجنتيني له في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.