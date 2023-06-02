محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب واحد

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أعرب الفنان محمد عبده، عن سعادته للمشاركة في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني على الأميرة رجوة الحسين.
ونقلت قناة العربية عن محمد عبده قوله: الأردن والسعودية شعب واحد، وهذا الحفل يمثل شيئًا كبيرًا.
وتابع: البروفة الأولى كانت هي الأساس لأنها ظهرت بصدق وأداء جيد، وهذه مناسبة سعيدة جدًّا بالنسبة لي.
ووثق مقطع فيديو، زفافًا أسطوريًّا لولي عهد الأردن على الأميرة رجوة، بصوت فنان العرب محمد عبده، إذ بين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية أغاني الزفاف بصوت فنان العرب محمد عبده، بينما مشاعر الفرح والسعادة تعم الحضور.
وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما أمس.
وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.
فنان العرب #محمد_عبده يحكي عن مشاركته في غناء حفل زفاف ولي عهد #الأردن "الأمير الحسين بن عبدالله الثاني" و #السعودية "رجوة السيف" بالعاصمة الأردنية #عمان#الزفاف_الملكي pic.twitter.com/Oc0Egt5xSZ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 1, 2023