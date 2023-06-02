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أكد أنها مناسبة سعيدة له

محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب واحد

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ صباحاً
محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب واحد
المواطن - فريق التحرير

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أعرب الفنان محمد عبده، عن سعادته للمشاركة في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني على الأميرة رجوة الحسين.

ونقلت قناة العربية عن محمد عبده قوله: الأردن والسعودية شعب واحد، وهذا الحفل يمثل شيئًا كبيرًا.

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كواليس المشاركة

وتابع: البروفة الأولى كانت هي الأساس لأنها ظهرت بصدق وأداء جيد، وهذه مناسبة سعيدة جدًّا بالنسبة لي.

ووثق مقطع فيديو، زفافًا أسطوريًّا لولي عهد الأردن على الأميرة رجوة، بصوت فنان العرب محمد عبده، إذ بين مقطع الفيديو الذي نشرته قناة الإخبارية أغاني الزفاف بصوت فنان العرب محمد عبده، بينما مشاعر الفرح والسعادة تعم الحضور.

جولة في شوارع الأردن

وأجرى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله، وقرينته الأميرة رجوة الحسين، جولة في شوارع العاصمة الأردنية عمان؛ احتفالًا بعقد قرانهما أمس.

وشهدت الجولة مراسم احتفال عسكرية وحضورًا جماهيريًّا لافتًا، تزينت من خلاله الشوارع بالأعلام الأردنية احتفالًا بعقد قران ولي العهد الأردني، حيث قام هو وقرينته بإلقاء التحية على الشعب الأردني.

 

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