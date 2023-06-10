محمد نور لـ حجازي: تعود قويًا ومكانك محفوظ

وجه نجم نادي الاتحاد والمنتخب السعودي السابق، محمد نور رسالة إلى نجم العميد، المصري أحمد حجازي، بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

رسالة محمد نور لحجازي

ونشر محمد نور صورة للمدافع المصري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “ألف سلامة لقائد النمور.. تعود قويًا أخي أحمد حجازي، مكانك محفوظ في الملاعب والقلوب”.

وتعرض أحمد حجازي لإصابة خلال مباراة الاتحاد ضد الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي، وتحامل على نفسه وأكمل اللقاء بعد وضع رباط على الركبة، وتم استبعاده من مواجهة الطائي الأخيرة.

وأعلن نادي الاتحاد، عن خضوع قائده لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة اليسرى تحت إشراف الجراح الإنجليزي أندي ويليامز في لندن، على أن يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أبدت الجماهير الاتحادية قلقها بعد إصابة أحمد حجازي بثالث رباط صليبي في مسيرته، وأعربت عن تخوفها من ابتعاده عن الملاعب وعدم قدرته على العودة مجددًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم.

الاتحاد بمونديال الأندية

وضمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المشاركة رسميًا في بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقرر إقامتها في السعودية نهاية العام الجاري، بعد تتويجه بلقب دوري روشن، وتطمح الإدارة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة التألق.