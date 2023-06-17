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داعية إلى أهمية المحافظة على النبات

محمية الملك سلمان توعي بأخطار التصحر

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
محمية الملك سلمان توعي بأخطار التصحر
المواطن - فريق التحرير

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فعلت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية فعالية “اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف” الذي يوافق 17 يونيو من كل عام، وذلك من خلال رفع الوعي في المجتمعات المحلية بالأخطار المترتبة على التصحر وأهمية المحافظة على النبات وإعادة زراعته كل نوع في بيئته الأصلية.

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الحفاظ على البيئة

وتبذل الهيئة جهودًا كبيرة في نشر الوعي البيئي ونشاطات الحفاظ على البيئة، وتسليط الضوء على القضايا البيئية والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، إضافة إلى تمكين وإشراك المجتمع المحلي حيث يأتي ذلك في سبيل تحقيق التوعية البيئية اللازمة للمجتمعات المحلية.

ثروات محمية الملك سلمان

يذكر أن محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية تعد أكبر محمية برية في الشرق الأوسط بمساحة تزيد عن 130 ألف كيلو متر مربع، حيث تمتد المحمية بين أربع مناطق إدارية وهي الجوف وحائل وتبوك والحدود الشمالية وتشتمل على آثار مسجلة لدى اليونسكو والمتمثلة في منطقة جبة حيث يعود تاريخها لأكثر من 8 قرون قبل الميلاد.

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