كشف رئيس الجمعية السعودية للسلامة المرورية، د. عبدالحميد المعجل، أن مخرجات تعليم القيادة للرجال ضعيفة.

ورأى المعجل، خلال مداخلة هاتفية لقناة الإخبارية، أن مخرجات تعليم القيادة للرجال غير مؤهلة لدخول الطرق، ويجب موازاتها لقوة المدارس النسائية.

وأشار إلى أن نسبة المسؤولية في ارتكاب الحوادث المرورية تقع على السائق، وذلك باتفاق الدراسات في مختلف دول العالم. مشيرًا إلى أن سبب ذلك يرجع إلى أن السائق يكون حديث عهد بالقيادة.

الرصد الآلي

على صعيد آخر، بدأت الإدارة العامة للمرور، اليوم، تفعيل الرصد الآلي لمجموعة من المخالفات المؤثرة في السلامة العامة.

تفاصيل المخالفات

وأوضح المرور، أن المخالفات تشمل عدم التزام الشاحنات والمعدات الثقيلة بالسير في المسار الأيمن بالطريق المتعدّد المسارات، وعدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلًا أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أن المخالفات تشمل أيضًا تنظيمات السير على الطريق، وقيادة المركبة بلوحات غير واضحة، والوقوف في مكانٍ غير مخصّص للوقوف.

ومن ضمن المخالفات أيضًا تجاوز محطات قياس الوزن، والأبعاد لمركبات النقل، والقيادة على أكتاف الطريق أو الأرصفة والمسارات التي يمنع القيادة فيها.