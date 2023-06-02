Icon

موعد مباراة مان سيتي ضد مان يونايتد والقنوات الناقلة Icon الترميز بطريق مكة يحفظ الأمتعة ويضمن وصولها بأمان لسكن الحجاج Icon ريانة: العمل على الخلايا الجذعية بالأرض يختلف عن الفضاء Icon محمد عبده عن مشاركته في زفاف ولي العهد الأردني: السعودية والأردن شعب واحد Icon حساب المواطن يفسر معنى حالة الدفعة لا يوجد Icon تركي آل الشيخ: جولة المملكة أصبحت أضخم جولة ترفيهية بالسعودية Icon ماركا: بنزيما لا يرغب في مغادرة ريال مدريد Icon مدافع مانشستر يونايتد: لا أخشى مواجهة هالاند Icon زلزال قوي يضرب البحر المتوسط Icon اعتماد زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوريي يلو والدرجة الثانية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مدافع مانشستر يونايتد: لا أخشى مواجهة هالاند

الجمعة ٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٣ صباحاً
مدافع مانشستر يونايتد: لا أخشى مواجهة هالاند
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد الفرنسي رفائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، أنه لا يخشى مواجهة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وذلك بمناسبة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع بين الفريقين غدًا السبت.

وتحدث فاران قائلًا عن هالاند: “لا أخشى مواجهته، أنا أحب مواجهة التحديات الكبيرة، نحن نريد الفوز بالبطولة، ونعلم تمامًا أن مانشستر سيتي فريق جيد”.

قد يهمّك أيضاً
أمطار وبرد على 10 مناطق

أمطار وبرد على 10 مناطق

اختتام فعاليات معارض السعودية نحو الفضاء وسط إقبال كبير

اختتام فعاليات معارض السعودية نحو الفضاء وسط إقبال كبير

مانشستر يونايتد ضد مان سيتي

وتقام المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ويمبيلي في لندن كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , DIEMA SPORT 2 HD , ITV, ZIGGO SPORT SELECT HD , BBC ONE.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على فريق برايتون بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية.

وسيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك نادي إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة