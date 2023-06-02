مدافع مانشستر يونايتد: لا أخشى مواجهة هالاند

أكد الفرنسي رفائيل فاران، مدافع مانشستر يونايتد، أنه لا يخشى مواجهة النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، وذلك بمناسبة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الذي يجمع بين الفريقين غدًا السبت.

وتحدث فاران قائلًا عن هالاند: “لا أخشى مواجهته، أنا أحب مواجهة التحديات الكبيرة، نحن نريد الفوز بالبطولة، ونعلم تمامًا أن مانشستر سيتي فريق جيد”.

مانشستر يونايتد ضد مان سيتي

وتقام المباراة غدًا السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ويمبيلي في لندن كما تنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 ENGLISH , DIEMA SPORT 2 HD , ITV, ZIGGO SPORT SELECT HD , BBC ONE.

وكان مانشستر سيتي تأهل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على فريق شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد، أما مانشستر يونايتد ففاز على فريق برايتون بنتيجة 7/ 6 في ركلات الجزاء الترجيحية.

وسيواجه مانشستر سيتي بعد ذلك نادي إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 10 يونيو الجاري.