تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني لـ 15 يونيو مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض وزير الرياضة عن قدوم ميسي وبنزيما للدوري السعودي: انتظروا الإعلان الرسمي موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم
بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أحبطت المديرية العامة للمخدرات نحو 4.094.950 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مروجيها في منطقة الرياض، وهم 5 مقيمين ومواطن.
كشفت ذلك وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو بموقع تويتر، حيث وثق عملية المداهمة وإحباط ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
إحباط محاولة ترويج أكثر من (4) ملايين قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/gZMvARU8JS
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) May 31, 2023