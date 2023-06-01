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القبض على 5 مقيمين ومواطن

مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٢ صباحاً
مداهمة تحبط ترويج أكثر من 4 ملايين قرص خاضع للتداول في الرياض
المواطن - فريق التحرير

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بالمتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أحبطت المديرية العامة للمخدرات نحو 4.094.950 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مروجيها في منطقة الرياض، وهم 5 مقيمين ومواطن.

مداهمة أمنية

كشفت ذلك وزارة الداخلية عبر مقطع فيديو بموقع تويتر، حيث وثق عملية المداهمة وإحباط ترويج الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على مروجيها.

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الإجراءات النظامية

ولفتت الوزارة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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