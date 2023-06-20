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المداهمة جاءت كجزء من تحقيقات أولية

مداهمة مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب قضايا فساد

الثلاثاء ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
مداهمة مقر أولمبياد باريس 2024 بسبب قضايا فساد
المواطن - فريق التحرير

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داهمت الشرطة الفرنسية اليوم الثلاثاء مقر اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ” أولمبياد باريس”، حيث قامت الشرطة بعمليات التفتيش بسبب قضايا متعلقة بالفساد.

قضايا فساد قبل انطلاق أولمبياد باريس

وبحسب ما ذكرته شبكة BBC فإن المداهمات جاءت كجزء من تحقيقات أولية في قضايا فساد، حيث تبحث الشرطة في مزاعم محسوبية وإساءة استخدام المال العام المتعلقة بعقود البناء.

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وذكر متحدث باسم اللجنة المنظمة للأولمبياد لـ شبكة BBC أن الهيئة تتعاون بشكل كامل مع المحققين.

أولمبياد باريس 2024

الوصول دون سابق إنذار

وكان محققو مكافحة الفساد وصلوا اليوم دون سابق إنذار إلى مقر اللجنة المنظمة للأولمبياد في ضاحية سان دوني بالعاصمة الفرنسية باريس، كما وصلوا أيضًا إلى مكاتب سوليديو، الهيئة العامة والمسؤولة عن بناء مشروعات الألعاب الأولمبية.

ويترقب العالم انطلاق الأولمبياد في العاصمة الفرنسية صيف العام المقبل بعد نجاح نسخة الأولمبياد التي أُقيمت في العاصمة اليابانية طوكيو عام 2021، حيث كان من المفترض إقامتها في عام 2020 ولكن بسبب انتشار فيروس كورونا تم تأجيل انطلاق الأولمبياد لمدة سنة.

ومن المقرر انطلاق أولمبياد باريس في 8 أغسطس من عام 2024، حيث تسلمت عمدة مدينة باريس الراية الأولمبية من ممثل دولة اليابان في حفل ختام دورة الألعاب الأولمبية التي أُقيمت في طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس من عام 2021.

أولمبياد باريس 2024

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