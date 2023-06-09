مدرب النصر السابق مرشح لتدريب نابولي

بات المدير الفني السابق لنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا مرشحًا قويًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الموسم الرياضي الجديد.

مفاوضات مع جارسيا

ورحل جارسيا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في شهر أبريل الماضي، بعد تذبذب النتائج، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”: “جارسيا شوهد يتناول العشاء مع أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم”.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “هذا العشاء يعني أن جارسيا مرشح بارز لقيادة نابولي بعد الانفصال عن المدرب لوتشيانو سباليتي، كما أن المدرب الفرنسي يملك خبرة في الكالتشيو، حيث قاد روما لمدة 3 سنوات من 2013 وحتى 2016”.

كما عمل جارسيا صاحب الـ59 عامًا، بعد تجربة روما، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا خلال الفترة من 2016 إلى ،2019 ثم أولمبيك ليون بين عامي 2019 و2021.

تألق نابولي

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بشكل مميز في الموسم المنصرم، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، كما أنه كان الأقوى هجوميًا برصيد 69 هدفًا، والأقل استقبالًا للأهداف بـ23 هدفًا.

وتسعى إدارة الفريق الجنوبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتعاقد مع مدير فني على مستوى عال، نظرًا لمشاركته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، وتواجده على رأس المجموعة باعتباره بطلًا للكالتشيو.