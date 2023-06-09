Icon

دونالد ترامب قد يواجه عقوبة السجن 100 عام Icon حقيقة تفاوض النصر مع بيليغريني Icon مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض Icon فتاة تتفاجأ بالوليد بن طلال بجانبها على الدراجة Icon 4 أسئلة مهمة حول حرائق الغابات في كندا Icon الداخلية تصدر اللائحة التنفيذية لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية Icon سواريز يحسم موقفه من اللعب مع ميسي Icon الجماهير: نيمار مطلب هلالي Icon مبادرة طريق مكة تسهل إجراءات الحجاج الأتراك قبل مغادرتهم إلى الديار المقدسة Icon جراحة ناجحة لـ كارلوس جونيور Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيل سباليتي عن الفريق

مدرب النصر السابق مرشح لتدريب نابولي

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٦ مساءً
مدرب النصر السابق مرشح لتدريب نابولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بات المدير الفني السابق لنادي النصر، الفرنسي رودي جارسيا مرشحًا قويًا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي في الموسم الرياضي الجديد.

مفاوضات مع جارسيا

ورحل جارسيا عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في شهر أبريل الماضي، بعد تذبذب النتائج، ولم يتول تدريب أي فريق حتى الآن.

قد يهمّك أيضاً
12 ولاية أمريكية تعاني من انعدام الرؤية والدخان

12 ولاية أمريكية تعاني من انعدام الرؤية والدخان

إحباط تهريب 450 كجم من القات بعسير

إحباط تهريب 450 كجم من القات بعسير

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”: “جارسيا شوهد يتناول العشاء مع أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، بطل الدوري الإيطالي هذا الموسم”.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “هذا العشاء يعني أن جارسيا مرشح بارز لقيادة نابولي بعد الانفصال عن المدرب لوتشيانو سباليتي، كما أن المدرب الفرنسي يملك خبرة في الكالتشيو، حيث قاد روما لمدة 3 سنوات من 2013 وحتى 2016”.

كما عمل جارسيا صاحب الـ59 عامًا، بعد تجربة روما، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بنادي أولمبيك مارسيليا خلال الفترة من 2016 إلى ،2019 ثم أولمبيك ليون بين عامي 2019 و2021.

رودي جارسيا
جارسيا – المصدر @AlNassrFC

تألق نابولي

وظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي بشكل مميز في الموسم المنصرم، حيث نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ عام 1990، كما أنه كان الأقوى هجوميًا برصيد 69 هدفًا، والأقل استقبالًا للأهداف بـ23 هدفًا.

وتسعى إدارة الفريق الجنوبي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز، والتعاقد مع مدير فني على مستوى عال، نظرًا لمشاركته في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، وتواجده على رأس المجموعة باعتباره بطلًا للكالتشيو.

نابولي
جانب من احتفالات لاعبي الفريق – المصدر @en_sscnapoli

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة لاستخدامات المياه
السعودية اليوم

3 أشهر على انتهاء العمل بالأنظمة السابقة...

السعودية اليوم
تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية داخل روسيا
العالم

تحقيق جديد يكشف تجنيد أوكرانيا لعناصر تخريبية...

العالم
مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار
السعودية اليوم

مناظر خلابة لشلالات الباحة بعد هطول الأمطار

السعودية اليوم
رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد
السعودية اليوم

رويترز: أوبك+ تعمل على اتفاق جديد

السعودية اليوم
التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون
الرياضة

التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

الرياضة
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة
السعودية اليوم

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

السعودية اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق

السعودية اليوم
كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل رسائل واتساب
تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن ميزة تعديل...

تكنولوجيا