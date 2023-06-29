مدرب بايرن ميونخ السابق على رادار أهلي جدة

يبدو أن النادي الأهلي يفكر في التعاقد مع المدرب الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني.

وكشف الإعلامي الإيطالي رودي جاليتي عبر حسابه في “تويتر” أن الراقي يرغب في التعاقد مع المدرب الألماني صاحب الـ35 عامًا قبل بداية موسم 2023/2024.

مفاوضات غير متقدمة

وحتى الآن لم تتقدم المفاوضات بين الطرفين، لكن المدرب الألماني لايزال مرشحًا وبقوة لتدريب الراقي.

جدير بالذكر أن إدارة بايرن ميونخ كانت أقالت المدرب ناجلسمان من تدريب الفريق البافاري أبريل الماضي بسبب سوء النتائج وحل بدلًا منه مواطنه توماس توخيل لتدريب النادي الألماني العريق.