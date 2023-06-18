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من أجل التعاقد معه صيف العام الحالي

مدرب بورتو يجذب أنظار الهلال والأهلي

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٣ مساءً
مدرب بورتو يجذب أنظار الهلال والأهلي
المواطن - فريق التحرير

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سيتنافس النادي الأهلي مع الهلال وذلك للتعاقد مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي بورتو البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مدرب بورتو يجذب أنظار 3 أندية

وكشفت صحيفة A Bola البرتغالية أن الهلال والأهلي سيحاولان إقناع المدرب كونسيساو صاحب الـ48 عامًا بالقدوم إلى دوري روشن وتدريب أحدهما في الموسم المقبل.

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وكان نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في مفاوضات مع كونسيساو لإقناعه بتدريب الفريق الباريسي في الموسم المقبل، وذلك بعد إقالة المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه.

البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو

مسيرة كونسيساو

ويتولى كونسيساو تدريب نادي بورتو منذ عام 2017، كما سبق له تدريب أندية ” فيتوريا جيماريش البرتغالي، نانت الفرنسي، براجا البرتغالي”.

ويسعى الهلال للتعاقد مع مدرب قوي، وذلك بعد رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، بينما يريد الأهلي ضم مدرب جيد تعويضًا لرحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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