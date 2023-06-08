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مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق مرشح لتدريب الشباب

الخميس ٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٥ مساءً
مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق مرشح لتدريب الشباب
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش، المدير الفني السابق لفريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، مرشح لتدريب نادي الشباب بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة Record البرتغالية: إن بواش صاحب الـ45 عامًا مرشح لتدريب الليث في الموسم المقبل.

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مسيرة المدرب المرشح لتدريب الشباب

وسبق للمدرب البرتغالي تدريب نادي بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2010 إلى 2011 وتدريب نادي تشيلسي من 2011 إلى 2012، وتدريب نادي توتنهام خلال الفترة من 2012 إلى 2013.

أندري فيلاش بواش المدرب السابق لـ توتنهام وتشيلسي

كما سبق له تدريب نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال الفترة من 2014 إلى 2016، علمًا بأن آخر فريق تولى تدريبه كان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2021.

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