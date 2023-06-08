مدرب تشيلسي وتوتنهام السابق مرشح لتدريب الشباب

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي الهلال يفكر في ضم لوكاكو
أوضحت تقارير صحفية أن المدرب البرتغالي أندري فيلاش بواش، المدير الفني السابق لفريقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين، مرشح لتدريب نادي الشباب بداية من الموسم المقبل.
وقالت صحيفة Record البرتغالية: إن بواش صاحب الـ45 عامًا مرشح لتدريب الليث في الموسم المقبل.
وسبق للمدرب البرتغالي تدريب نادي بورتو البرتغالي خلال الفترة من 2010 إلى 2011 وتدريب نادي تشيلسي من 2011 إلى 2012، وتدريب نادي توتنهام خلال الفترة من 2012 إلى 2013.
كما سبق له تدريب نادي زينيت سان بطرسبرج الروسي خلال الفترة من 2014 إلى 2016، علمًا بأن آخر فريق تولى تدريبه كان نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي وذلك خلال الفترة من 2019 حتى 2021.