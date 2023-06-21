مدرب ريال مدريد السابق على رادار الهلال

يفكر نادي الهلال في التعاقد مع مدرب ذو سيرة ذاتية قوية، لتعويض رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن صفوف الفريق.

وبحسب التقارير فإن أزرق الرياض تحرك وبقوة للتفاوض مع المدرب الإسباني خولين لوبتيجي المدير الفني الأسبق لنادي ريال مدريد الإسباني، والمدرب الحالي لفريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

أزرق الرياض يحدد البديل

وجاءت رغبة الهلال في التفاوض مع المدرب الإسباني بحسب “الجزيرة” وذلك بسبب تعثر المفاوضات مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي.

وسبق للمدرب خولين لوبتيجي صاحب الـ56 عامًا تدريب نادي ريال مدريد لفترة قصيرة في عام 2018، ثم درب بعدها فريق إشبيلية الإسباني والمنتخب الإسباني ونادي رايو فاليكانو الإسباني.