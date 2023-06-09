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بعد اهتمام الاتحاد والنصر والهلال بضمه

مدرب منتخب فرنسا يعلق على اقتراب كانتي من دوري روشن

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٩ مساءً
مدرب منتخب فرنسا يعلق على اقتراب كانتي من دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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علق المدرب ديديه ديشان المدير الفني لـ منتخب فرنسا الأول لكرة القدم على اقتراب مواطنه نغولو كانتي لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي من الانضمام لنادي الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورغب الاتحاد في ضم كانتي بعد النجاح في التعاقد مع مواطنه كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني السابق.

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تعليق مدرب منتخب فرنسا

وتحدث المدرب الفرنسي قائلًا لـ شبكة RMC Sport الفرنسية: ” كانتي لديه كامل الحرية في تحديد مصيره ووجهته المقبلة، يمكنني أن أعطيه رأيي بخصوص أمر ما ولكن في النهاية القرار متروك له لكي يقرر ما يريد”.

وأضاف ديشان: ” لن أعطيكم إجابتي حول الوجهة المقبلة لكانتي، هو له الحق في أن يحدد ويقرر ماذا سيفعل”.

ديديه ديشان مدرب منتخب فرنسا وكانتي

انسحاب الاتحاد

وفي سياق آخر، كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد قرر الانسحاب من صفقة التعاقد مع نغولو كانتي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي تشيلسي الإنجليزي ومنتخب فرنسا.

وقال الإعلامي سانتي أونا عبر حسابه في “تويتر”: “الاتحاد انسحب من صفقة نجم تشيلسي تاركًا المجال أمام الهلال والنصر وذلك من أجل إتمام الصفقة”.

وفي سياق آخر، فجر الصحفي الفرنسي لويك تانزي مفاجأة من العيار الثقيل عندما أعلن أن اللاعب الفرنسي صاحب الأصول المالية لم يجتز الفحوصات الطبية مع ناديه المستقبلي قاصدًا الاتحاد، مضيفًا أن اللاعب أمامه عرضان من السعودية غير الاتحاد بجانب عرض رسمي من تشيلسي للتجديد.

وفي وقت سابق، كان الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن اللاعب الفرنسي صاحب الـ32 عامًا سيتقاضى 100 مليون يورو تشمل حقوق الصورة والإعلانات.

 

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