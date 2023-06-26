مدرسة تغرم أسرة بريطانية بسبب تيك توك

بعد مشاركة أسرة بريطانية قصة تغيب طفليها خلال الفصل الدراسي، على موقع تيك توك، أعلنت المدرسة التي ينتمي إليها كل من أرتشي كول، وإيلي كول، تغريم الطفلين؛ بسبب تغيبهما دون إذنٍ خلال الفصل الدراسي.

بسبب التيك توك

وسخر والدا الطفلين، بروغان (29 عامًا)، وشين كول (30عامًا)، العائلة الصغيرة التي تقطن كوفنتري، في مقطع على تيك توك من مدرسة الطفلين بدعوى أنهما سيدخران نحو 2000 جنيه إسترليني، بسبب حجز رحلة سفر قبل عطلة الصيف المخطط لها في اليونان. تدعي بروغان أنها أبلغت المدرسة من قبل، لكن المدرسة قالت لها إنها أمامها فرصة لدفع الغرامة التي تبلغ 240 جنيهًا إسترلينيًّا وإلا ستتضاعف هذه الغرامة لـ480 جنيهًا إسترلينيًّا قبل 6 يوليو المقبل.

وتقول بروغان: لا نشعر بالندم حيث تمكنا من توفير 2000 جنيه إسترليني من ثمن الرحلة خلال الفصل الدراسي. ولم تكن تلك المرة الأولى بل الثالثة التي يتم فيها تغريم الأسرة بسبب تغيب طفليها عن المدرسة دون إذن.