Icon

رذاذ الماء يلطف الأجواء في مشعر منى Icon إحباط عمليتين لترويج وتهريب المخدرات بجازان وحائل Icon الصحة: لم نرصد أي أمراض معدية بين الحجاج Icon جماهير الأهلي تتمنى حسم صفقة لويس ألبيرتو Icon استمرار البحث عن أحياء تحت أنقاض عقار إسكندرية المنهار اليوم Icon غوندوغان ينضم لبرشلونة حتى 2025 Icon إطلاق منصة وقناة أمان تزامنًا مع موسم حج 1444هـ Icon جولات تفتيشية لـ الدفاع المدني لتعزيز أمن وسلامة الحجاج Icon انطلاق حملة ضيوف رئاسة الحرمين للمشاركة في خدمة الحجاج بالمشاعر المقدسة Icon ضبط 45 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
سخر والدا الطفلين من المدرسة

مدرسة تغرم أسرة بريطانية بسبب تيك توك

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
مدرسة تغرم أسرة بريطانية بسبب تيك توك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

بعد مشاركة أسرة بريطانية قصة تغيب طفليها خلال الفصل الدراسي، على موقع تيك توك، أعلنت المدرسة التي ينتمي إليها كل من أرتشي كول، وإيلي كول، تغريم الطفلين؛ بسبب تغيبهما دون إذنٍ خلال الفصل الدراسي.

تيك توك
تيك توك

بسبب التيك توك

وسخر والدا الطفلين، بروغان (29 عامًا)، وشين كول (30عامًا)، العائلة الصغيرة التي تقطن كوفنتري، في مقطع على تيك توك من مدرسة الطفلين بدعوى أنهما سيدخران نحو 2000 جنيه إسترليني، بسبب حجز رحلة سفر قبل عطلة الصيف المخطط لها في اليونان. تدعي بروغان أنها أبلغت المدرسة من قبل، لكن المدرسة قالت لها إنها أمامها فرصة لدفع الغرامة التي تبلغ 240 جنيهًا إسترلينيًّا وإلا ستتضاعف هذه الغرامة لـ480 جنيهًا إسترلينيًّا قبل 6 يوليو المقبل.

قد يهمّك أيضاً
سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام

سلمان الدوسري: 3 آلاف إعلامي لتغطية موسم الحج هذا العام

موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد

موعد مباراتي برشلونة ضد ريال مدريد بـ الدوري الإسباني الموسم الجديد

BBC تحظر تيك توك وتخبر الموظفين بحذف تطبيق 

وتقول بروغان: لا نشعر بالندم حيث تمكنا من توفير 2000 جنيه إسترليني من ثمن الرحلة خلال الفصل الدراسي. ولم تكن تلك المرة الأولى بل الثالثة التي يتم فيها تغريم الأسرة بسبب تغيب طفليها عن المدرسة دون إذن.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

  • حسام

    احب التيك توك لاكني انظلمت من أجله

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار