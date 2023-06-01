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شارك فيها عشرات الجنود والدبابات

مدفعية روسيا تتصدى لمحاولة غزو أوكرانية لأراضيها

الخميس ١ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٧ مساءً
مدفعية روسيا تتصدى لمحاولة غزو أوكرانية لأراضيها
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الجيش الروسي، اليوم الخميس، تصدي سلاحه الجوي ومدفعيته لمحاولة “غزو” أوكرانية لمنطقة حدودية روسية شارك فيها عشرات الجنود والدبابات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية على تليغرام “بعد قصف مكثف لمنشآت مدنية في منطقة بيلغورود، حاولت مجموعات إرهابية أوكرانية تعدّ سريتين من المشاة معززتين بدبابات غزو الأراضي الروسية”.

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وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن وزارة الدفاع وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية تقدم تقارير باستمرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلغورود.

قصف بيلغورود

وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لقصف عنيف في الأيام الماضية.

هذا وتُستهدف بلدة في منطقة بيلغورود منذ ساعات “بقصف متواصل” تسبب بوقوع جرحى، على ما أفاد الحاكم المحلي فياتشيسلاف غلادكوف الخميس.

وبحسب غلادكوف، فإن “العدو لم يخترق أراضي منطقة بيلغورود”، لكن “ضربات جماعية تنفّذ في الوقت الحالي”.

وهو ينفي بذلك معلومات بثتها قنوات على تطبيق تليغرام صباح الخميس، وتفيد بأن القوات الأوكرانية حققت “اختراقًا” في منطقة بيلغورود.

 

 

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