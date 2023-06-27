مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع

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باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام حريقًا في أحد المصانع.
ولفت الدفاع المدني إلى أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة نافيًا في الوقت ذاته وقوع أية إصابات بشرية.
“المواطن” ستوافيكم بالتفاصيل كاملة حال ورودها من الجهات الرسمية.