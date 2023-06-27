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مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٧ مساءً
مدني الدمام يباشر حريقًا في مصنع
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني في الدمام حريقًا في أحد المصانع.

ولفت الدفاع المدني إلى أن عمليات الإخماد لا تزال مستمرة نافيًا في الوقت ذاته وقوع أية إصابات بشرية.

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