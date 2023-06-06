مدني الدمام يخمد حريقًا اندلع في ورشة نجارة

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في ورشة نجارة بالدمام.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الدمام يخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.
ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق.