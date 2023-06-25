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ما زالت أعمال التبريد مستمرة

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار

الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٢ صباحاً
مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مجرى وادي نمار
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني، اليوم الأحد، من إخماد حريق اندلع في حشائش وأعشاب في مجرى واد نمار بالرياض دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الرياض يخمد حريقًا في حشائش وأعشاب في مجرى واد، وما زالت أعمال التبريد مستمرة، ولا إصابات”.

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