Icon

وظائف شاغرة في مركز الشراكات الإستراتيجية Icon حلمي بكر يتزوج مجددًا في سن الـ 85 Icon تعليق سكالوني على غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين وإندونيسيا Icon وصول أكثر من مليون و200 ألف حاج من خارج السعودية Icon مجلس جامعة حفر الباطن يناقش البرامج الدراسية المدفوعة Icon وظائف شاغرة بفروع متاجر الرقيب Icon تفاصيل عرض النصر لحكيم زياش Icon صندوق الاستثمارات العامة يطلق شركة لايفيرا للصناعات الدوائية  Icon وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن Icon المحكمة العليا تستعد لاستقبال ما يرد حول رؤية هلال ذي الحجة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لم يسفر عن أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاءات

الأحد ١٨ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٠ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاءات
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الأحد، من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاءات.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

قد يهمّك أيضاً
كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد

نظام المعاملات المدنية يضبط العلاقة بين المتعاقدين ويستوعب كافة التعاملات

نظام المعاملات المدنية يضبط العلاقة بين المتعاقدين ويستوعب كافة التعاملات

جهود مدني الرياض

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
السعودية اليوم

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

السعودية اليوم
البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن سقف الديون
العالم

البيت الأبيض يقترب من عقد صفقة بشأن...

العالم
لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا
غرائب

لقطات لعنكبوت يلتهم طائرًا ضخمًا

غرائب
لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً لإخافته
غرائب

لحظة التهام قرش لأسماك صغيرة تكتلت معاً...

غرائب
موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من الشمس
حصاد اليوم

موت نجم إشعاعه أشد مليون مرة من...

حصاد اليوم
بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي
الرياضة

بيرناردو سيلفا يثير قلق مانشستر سيتي

الرياضة
شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”
السعودية اليوم

شؤون الحرمين تطلق مبادرة “مظلة وقاية”

السعودية اليوم
ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في طاش: يا مال الجنة
السعودية اليوم

ابنة فهد الحيان عن نظارته الشهيرة في...

السعودية اليوم