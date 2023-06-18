مدني الرياض يخمد حريقًا في مبنى تحت الإنشاءات

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الأحد، من إخماد حريق في مبنى تحت الإنشاءات.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة لعملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.