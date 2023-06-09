مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود طريقة لامتلاك شقة سكنية بقسط شهري 500 ريال إجلاء 300 طفل من دار أيتام في الخرطوم إخماد حريق في وحدة تكييف بمطعم في الخبر بدء تنفيذ الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق الاتفاق السري بين الصين وكوبا لإنشاء قاعدة للتجسس غير صحيح سيرخيو راموس يحدد موقفه من 3 عروض سعودية برشلونة يهدد الهلال في صفقة جوندوجان سبب انسحاب الاتحاد من صفقة كانتي الهلال يفكر في ضم لوكاكو
أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
أوضحت ذلك مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.
ونشرت المدرية صورة توثق الحادث، حيث بينت حجم الأضرار المادية التي لحقت بمحطة الوقود.
قبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق آخر في ورشة نجارة بالدمام.
وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الدمام يخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.