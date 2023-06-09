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نتج عنه أضرار مادية ولا إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود

الجمعة ٩ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٠ صباحاً
مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود
المواطن - فريق التحرير

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أخمدت فرق الدفاع المدني بالرياض حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

لا إصابات

أوضحت ذلك مديرية الدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر، حيث قالت: مدني الرياض يخمد حريقًا في مركبة بمحطة وقود، نتج عنه أضرار مادية، ولا إصابات.

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ونشرت المدرية صورة توثق الحادث، حيث بينت حجم الأضرار المادية التي لحقت بمحطة الوقود.

جهود مستمرة

قبل أيام، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد حريق آخر في ورشة نجارة بالدمام.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني الدمام يخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات”.

 

 

 

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