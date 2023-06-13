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لم يسفر عنه أي إصابات

مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى

الثلاثاء ١٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
مدني الرياض يخمد حريقًا في مستودع بالصناعية الأولى
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الدفاع المدني في الرياض، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق في مستودع بالصناعية الأولى.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني عبر حسابها بموقع “تويتر”، صورة تبين عملية إخماد الحريق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.

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جهود الدفاع المدني

ودائمًا ما تبذل المديرية العامة للدفاع المدني، الجهود في إخماد الحرائق التي تنشب في المناطق المتفرقة بالسعودية، مع يقظة رجالها وقدراتهم على السيطرة على الحريق دون أي إصابات.

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