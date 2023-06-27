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لم يسفر الحريق عن أي إصابات

مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في محل تجاري في المدينة المنورة دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري، ولا إصابات”.

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ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق .

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