أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، إخماد حريق في محل تجاري في المدينة المنورة دون وقوع إصابات.

وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “مدني المدينة المنورة يخمد حريقًا في محل تجاري، ولا إصابات”.

ونشرت صورًا أثناء عملية إخماد الحريق .