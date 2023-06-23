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الخطط الأمنية تضمنت رفع الجاهزية التامة

مدير الأمن العام : ضبط 83 حملة حج وهمية في مكة المكرمة

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٩ مساءً
مدير الأمن العام : ضبط 83 حملة حج وهمية في مكة المكرمة
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج محمد البسامي، أنه تم ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

جاهزية تامة

وأشار الفريق البسامي خلال مؤتمر صحفي الآن، إلى أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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تكثيف الكوادر الميدانية

وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

ضبط مروجي الحملات الوهمية

وكانت شرطة العاصمة المقدسة قبضت أمس على 3 مقيمين، لترويجهم لحملة حج وهمية وبيع أساور حاج غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ويهيب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذرًا في الوقت نفسه من الترويج لـ حملة حج وهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

 

 

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