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تم ضبط 83 حملة حج وهمية في مكة المكرمة

مدير الأمن العام: لن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج

الجمعة ٢٣ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥١ مساءً
مدير الأمن العام: لن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، أن الحج مكان لأداء النسك والتفرغ للعبادة، ولن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

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أمن الحجاج

وأضاف البسامي خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج قبل قليل، موجهًا حديثه لكافة رجال الأمن: أرجو أن يكون هذا الشعار واضحًا لرجال الأمن، ورجال الأمن لن يسمحوا بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج.

ولفت مدير الأمن العام إلى أنه تم ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

جاهزية تامة

وأشار الفريق البسامي خلال مؤتمر صحفي  إلى أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تكثيف الكوادر الميدانية

وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

 

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