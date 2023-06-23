مليون و200 ألف يؤدون صلاة الجمعة في الحرمين الشريفين وصول 1.6 مليون حاج إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة أهم بروتوكولات تحقيق الأمن السيبراني في الشبكات ضبط 5868 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مكة المكرمة مدير الأمن العام: لن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج الهلال يتفاوض مع باولو فونسيكا ضبط 4 مواطنين لترويجهم مواد الإمفيتامين والشبو بالقصيم نيمار يُعلق على احتمالية تدريب أنشيلوتي للبرازيل صدور تنظيم وكالة الفضاء السعودية والعمل به من اليوم مدير الأمن العام : ضبط 83 حملة حج وهمية في مكة المكرمة
أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي، أن الحج مكان لأداء النسك والتفرغ للعبادة، ولن نسمح بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وأضاف البسامي خلال مؤتمر صحفي لقيادات أمن الحج قبل قليل، موجهًا حديثه لكافة رجال الأمن: أرجو أن يكون هذا الشعار واضحًا لرجال الأمن، ورجال الأمن لن يسمحوا بأي ظواهر تؤثر على أمن وسلامة الحجاج.
ولفت مدير الأمن العام إلى أنه تم ضبط أكثر من 83 حملة وهمية في مكة المكرمة خلال موسم الحج.
وأشار الفريق البسامي خلال مؤتمر صحفي إلى أن الخطط الأمنية لموسم الحج هذا العام تضمنت رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع كافة الأعمال المؤثرة بأمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وتابع: كما تضمنت هذه الخطة تكثيف الكوادر الميدانية بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة السرقة وأي ظواهر سلبية قد تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
رئيس اللجنة الأمنية في الحج #محمد_البسامي: #الحج مكان لأداء النسك والتفرغ للعبادة ولن نسمح بأي ظواهر تؤثر أمن وسلامة على ضيوف الرحمن#السعودية #بسلام_آمنين #صحيفة_المواطن_في_حج_1444 pic.twitter.com/5b3aGhire8
— صحيفة المواطن (@almowatennet) June 23, 2023