مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات

نشر حساب الأمن العام، في “تويتر”، مقطع فيديو للفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، أثناء متابعة من الأجواء لحظة بلحظة خطط التصعيد لمشعر عرفات.

تفويج الحجاج لصعيد عرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.