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ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات Icon طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية Icon مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات Icon مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين Icon مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات Icon ضيوف الرحمن في صعيد عرفات: أكف للسماء وألسنة تلهج بالدعاء Icon رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات Icon مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات Icon لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات Icon

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مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات

الثلاثاء ٢٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٠ صباحاً
مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات
المواطن - فريق التحرير

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نشر حساب الأمن العام، في “تويتر”، مقطع فيديو للفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، أثناء متابعة من الأجواء لحظة بلحظة خطط التصعيد لمشعر عرفات.

تفويج الحجاج لصعيد عرفات

وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.

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وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.

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