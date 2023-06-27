ضيوف برنامج خادم الحرمين يستقرون في مشعر عرفات طائرات مروحية لمتابعة حركة تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات مطبوعات رقمية للحجاج بأكثر من 40 لغة عالمية مشهد مؤثر لحاج معاق يساعد معاقًا آخر بمشعر عرفات مجلس الجمعيات الأهلية: بلاغات للنيابة العامة ضد المسيئين مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات ضيوف الرحمن في صعيد عرفات: أكف للسماء وألسنة تلهج بالدعاء رذاذ الماء البارد يتطاير لتلطيف الأجواء في عرفات مشهد مهيب لضيوف الرحمن في صعيد عرفات لقطات جوية ترصد انسيابية تفويج الحجاج إلى مشعر عرفات
نشر حساب الأمن العام، في “تويتر”، مقطع فيديو للفريق محمد بن عبدالله البسامي، مدير الأمن العام، أثناء متابعة من الأجواء لحظة بلحظة خطط التصعيد لمشعر عرفات.
وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1444هـ بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية، ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكبت قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
🎥 | معالي مدير الأمن العام يتابع خطط التصعيد لمشعر عرفات .#بسلام_آمنين pic.twitter.com/aaD0O5oIep
— الأمن العام (@security_gov) June 27, 2023