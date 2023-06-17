كورونادو وفيلانويفا وتشيكو يثيرون حيرة جماهير الاتحاد زلة بايدن الجديدة تضع البيت الأبيض في مأزق ريال مدريد يُبعد زيدان عن الهلال والنصر عملية إطلاق صاروخ فاشلة للفضاء تحرج أوروبا نصائح مهمة لسلامة الأغذية والأدوية خلال حج 1444 هـ فك لغز إشارات ورسائل من كائنات فضائية فيصل بن فرحان: ناقشنا مع إيران استكمال فتح البعثات الدبلوماسية بالبلدين مرتضى منصور يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني غدًا عبر أبشر
وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية .
يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان .