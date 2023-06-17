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مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء

السبت ١٧ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
مدير عام الجوازات يقف على سير العمل بمنفذ البطحاء
المواطن - واس

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وقف معالي مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، على سير العمل في جوازات منفذ البطحاء بالمنطقة الشرقية .

جهود الجوازات

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها المديرية العامة للجوازات لخدمة حجاج بيت الله الحرام منذ وصولهم حتى مغادرتهم عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
وحثّ الفريق اليحيى منسوبي الجوازات على تقديم الخدمات كافة بأعلى جودة ودقة وإتقان .

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