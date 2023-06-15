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اشترى بقايا بشرية وبيعها

مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء

الخميس ١٥ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٠ صباحاً
مدير مشرحة كلية الطب بجامعة هارفرد متهم بسرقة أعضاء
المواطن - فريق التحرير

كشفت تقارير إعلامية، أمس الأربعاء، أنّ مدير مشرحة كليّة الطب في جامعة هارفرد العريقة أوقف بتهمة سرقة أعضاء وبقايا بشرية من مكان عمله وبيعها.

بقايا بشرية مسروقة

وذكر جيرارد كرم، المدّعي العام الفدرالي في المنطقة الوسطى في بنسلفانيا، أنّ سيدريك لودج (55 عامًا) متّهم بالاتجار ببقايا بشرية مسروقة.

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وأردف في بيان أنّ بعض الجرائم لا يمكن فهمها.

وشدّد المدّعي العام في بيانه على أنّه “لأمر فظيع بشكل خاص أنّ العديد من الضحايا هنا تطوّعوا للسماح باستخدام جثامينهم لتعليم المهنيين الطبيين وخدمة مصلحة العلم والشفاء”.

ووجّهت لائحة اتّهام إلى كلّ من مدير المشرحة وزوجته دينيز لودج (63 عامًا) وخمسة آخرين متّهمين بالتآمر في إطار “شبكة على المستوى الوطني” في شراء بقايا بشرية وبيعها.

ووفقًا للائحة الاتّهامية فإنّه بين العامين 2018 و2022 قام لودج “بسرقة أعضاء وأجزاء أخرى من جثث تمّ التبرّع بها من أجل البحث الطبّي والتعليم قبل موعد حرقها”.

القرار الاتّهامي

وأردف القرار الاتّهامي أنّ لودج نقل هذه البقايا من المشرحة في مدينة بوسطن إلى منزله في غوفستاون بولاية نيو هامبشير، حيث عمد مع زوجته إلى بيع هذا الرفات لاثنين من المتّهمين الآخرين هما كاترينا ماكلين وجوشوا تايلور.

وأشار القرار الاتّهامي إلى أنّه في بعض الأحيان، “سمح لودج لماكلين وتايلور بدخول المشرحة… وفحص الجثث لاختيار ما يشترونه”.

ووفقًا للنيابة العامة فإنّ ماكلين (44 عامًا) وتايلور (46 عامًا) أعادا بيع هذه البقايا البشرية لتحقيق أرباح مادية.

من جهتها أعلنت كلية الطب في جامعة هارفرد أنّ لودج طرد من عمله في 6 مايو، معربة عن صدمتها لحدوث مثل هذا الأمر: “مزعج للغاية في حرمنا الجامعي”.

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