مدينتان أمريكيتان معرضتان للغرق

كشفت دراسة علمية أن مدينتي ميامي ونيو أورليانز الأمريكيتين ستغرقان بفعل ارتفاع منسوب مياه البحر خلال العقود المقبلة، بغض النظر عما يمكن القيام به لكبح جماح الاحتباس الحراري.

من جانبه، قال هارولد وانليس، أستاذ الجيولوجيا في جامعة ميامي إنه “مع ذوبان الجليد في غرينلاند والقطب الجنوبي ارتفع منسوب المياه في جنوب فلوريدا بأكثر من 60 سم خلال القرن الماضي وسيستمر ذلك”، مبينًا أن شاطئ ميامي والجزر غرب ميامي ستكون مغمورة تحت مترين من الماء، بحسبما أفادت به وكالة”فرانس 24”.

وأضاف “تسعى السلطات المحلية إلى كبح جِماح هذه الظاهرة خلال إعادة إنشاء الشواطئ ورفع المباني والمنازل. فالمباني الجديدة مثلا مبنية بسدود أعلى”، مشيرًا إلى أنه “بين 2015 و2022 ارتفع البحر أكثر من 5 سم في ميامي، وبعد سنوات سيخافون من العيش قرب المحيط”.