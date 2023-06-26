Icon

أول ظهور لـ بوتين منذ انتهاء تمرد فاغنر Icon مغربي يكمل حجه بسلام رغم تعرض قدمه للكسر Icon فيرمينو يوافق على عرض الأهلي Icon فضل صيام يوم عرفه وما يستحب فيه من أعمال Icon الأوقاف تُسهم في نجاح أكبر مشروع للترجمة Icon أمانة عسير وبلدياتها تهيئ مصليات العيد بجميع المحافظات والمراكز Icon ساعات حاسمة في صفقة انتقال بروزوفيتش للنصر Icon درجة الحرارة في مشعر منى ظهر اليوم Icon ياسر المسحل: نسعى لتنظيم نسخة استثنائية من مونديال الأندية Icon إيداع 916 مليون ريال في حسابات مستفيدي سكني لشهر يونيو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير

مراقبة أوزان وجبات الحجاج وجودتها بتقنية الذكاء الاصطناعي

الإثنين ٢٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٣ مساءً
مراقبة أوزان وجبات الحجاج وجودتها بتقنية الذكاء الاصطناعي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يشهد موسم حج هذا العام حزمة من المشروعات والمبادرات التقنية لرفع كفاءة الأداء والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي واستثماره لضبط الخدمات وتجويدها، بما يعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.

مراقبة الأوزان بالذكاء الاصطناعي

وتعزيزا لدور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن ، والارتقاء بها بشكل يتوافق وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 ، أطلق المكتب الاستشاري للذكاء الاصطناعي والمجموعة البحثية للواقع الافتراضي والميتافيرس بجامعة الملك عبدالعزيز خلال موسم حج هذا العام العديد من البرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع شركات الطوافة ـ مقدمي خدمات حجاج الخارج ـ حيث تم إدخال الذكاء الاصطناعي في مراقبة أوزان عبوات وجبات التغذية المقدمة للحجاج في المشاعر المقدسة .

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

المواصفات والمعايير

ويتضمن البرنامج المنفذ بمخيمات شركة ضيوف البيت التابعة لشركة حجاج دول جنوب آسيا ربط الذكاء الاصطناعي مع انترنت الأشياء للتعرف على وزن الوجبة المقدمة للحاج، ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير التي حددها العقد المبرم بين شركات التغذية وشركات تقديم الخدمة ، ويقدم هذا المشروع حلا متكاملا للحد من وجود وجبات ذات اوزان ناقصة ومخالفة لما تم الاتفاق عليه ، ويعمل الجهاز على رفض أي عبوة مخالفة للوزن المحدد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته المعلقة بفم نمر
غرائب

لقطات قاسية لقرد رضيع يمسك بجثة والدته...

غرائب
حريق في وادي نمار بالرياض
السعودية اليوم

حريق في وادي نمار بالرياض

السعودية اليوم
الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى 2025
الرياضة

الخليج يجدد عقد مدربه بيدرو إيمانويل حتى...

الرياضة
تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي إلى السودان
السعودية اليوم

تسيير أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي...

السعودية اليوم
وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب الأمين العام للناتو
العالم

وزير الدفاع البريطاني ينفي إمكانية توليه منصب...

العالم
مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski بفيا رياض
السعودية اليوم

مجسمات فنية مميزة في معرض Richard Orlinski...

السعودية اليوم
الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي مستعد لتقديم عقد لرياض محرز حتى...

آخر الاخبار
ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن
آخر الاخبار

ممثلو الاتحاد يجتمعون مع كانتي في لندن

آخر الاخبار