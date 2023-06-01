مربعانية القيظ تسبق الحر اللاهب لمدة 40 يومًا

كشف خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، أنه خلال هذه الأيام تشهد السعودية مربعانية القيظ، وهي الأربعون يومًا السابقة على الحر اللاهب والمسماة عند العامة بـ”جمرة القيظ”.

خصائص مربعانية القيظ

وأضاف الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية” “في بداية المربعانية ينتهي الموسم الطبيعي لنزول الأمطار على البلدان الخليجية، ما عدا جنوب السعودية وسلطنة عمان واليمن، فتبدأ عندهم الأمطار الخريفية وفي نهايتها تدخل الدول العربية في منافسة العالم على الدرجات الأحر على العراق والكويت والسعودية وليبيا”.

وأشار “وفي نهايتها أيضًا تبدأ الأجواء المملة.. رطوبة خانقة على السواحل، ورياح سموم على المناطق الداخلية.

درجات الحرارة

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في وقت سابق، أن تتجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية على أجزاء من السعودية من الأحد المقبل وحتى نهاية الأسبوع.