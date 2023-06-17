مرتضى منصور يحدد موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك

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حدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري السابق، موقفه من الترشح لرئاسة النادي مجددًا خلال الفترة المقبلة وذلك بعد عزله.
وتحدث منصور في تصريحات إعلامية قائلًا: ” في حال أيدت المحكمة قرار عزلي من منصبي، موقفي من الترشح سيكون قرارًا شخصيًا لي”.
وتابع منصور: ” عائلتي لا تريد مني الاستمرار في المشهد الرياضي وبالمناسبة أنا من قمت بتعديل عقد اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري بعد أن كان مليئًا بالأخطاء”.
وفي 16 أبريل الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكمًا بعزل مرتضى منصور من منصبه كرئيس لنادي الزمالك.
وقضت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى رقم 70458 والمرفوعة من عبدالله جورج والدعوى المرفوعة من هاني شكري عضوي مجلس إدارة النادي السابق وآخرين ضد وزارة الشباب والرياضة، حيث طالبوا الوزارة بعزل منصور واستبعاده من مجلس إدارة النادي.
وأكدت التقارير أن محكمة القضاء الإداري قررت إزالة صفة مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، وإلزام مجلس إدارته بالدعوة لانتخاب رئيس جديد للنادي في أقرب جمعية عمومية.
وكان مرتضى منصور قد نفذ حكمًا بالحبس لمدة شهر، في قضية سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، الأمر الذي دفع البعض للمطالبة بضرورة عزله من منصبه، نظرًا لصدور حكم مُقيد لحريته، وفقًا للائحة.
وعانى الزمالك في موسم 2022/2023 حيث خسر الفرصة في الفوز بلقب كأس السوبر المصري بعد الخسارة أمام الأهلي وودع كأس مصر من دور نصف النهائي على يد فريق بيراميدز، كما ودع دوري أبطال إفريقيا 2023 من دور المجموعات.