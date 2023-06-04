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نغمة مختلفة في خطابات الانتخابات

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٧ مساءً
مرشحة الرئاسة نيكي هايلي: أمريكا بحاجة إلى العرب وروسيا
المواطن - فريق التحرير

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قالت المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية، نيكي هايلي، إن القوات الأمريكية بحاجة إلى التحالف مع الدول غير الأوروبية، بما في ذلك روسيا، لتعزيز الأمن العالمي.

العالم العربي أولوية

وعندما سألتها قناة WMUR-TV حول مناطق العالم التي شعرت أن بإمكان الولايات المتحدة أن توليها مزيدًا من الاهتمام، قالت هايلي: العالم العربي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى العرب لمواجهة إيران.

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ويتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية الأمريكية العام 2024 في مناظرة أولى تنظم في 23 أغسطس في ولاية ويسكونسن، وفق ما أعلن الحزب يوم الجمعة.

مرشحة الرئاسة نيكي هايلي أمريكا عليها تعزيز تحالفها مع روسيا

وتطول قائمة المرشحين الساعين إلى قطع الطريق على الرئيس السابق دونالد ترامب، وأبرزهم حتى الآن رون ديسانتس ونيكي هايلي وتيم سكوت، وليتمكنوا من المشاركة في المناظرة، فإنه يجب على المرشحين أن يفوا بسلسلة معايير منها استطلاعات الرأي وجمع التبرعات، على أن يلتزموا جميعًا دعم المرشح الجمهوري الذي يختاره الحزب في نهاية المطاف.

 مناظرة ثانية

وإذا كان عدد المرشحين كبيرًا، فإنه يمكن تنظيم مناظرة ثانية في 24 أغسطس، وفق ما أعلنت رئيسة الحزب رونا مكدانييل، والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيواجه في نوفمبر 2024 المرشح الذي يختاره الحزب الديمقراطي، وسيكون على الأرجح الرئيس جو بايدن.

وتستضيف ميلووكي، أكبر مدن ويسكونسن، هذه المناظرة، علمًا بأن هذه الولاية في منطقة البحيرات العظمى عادة ما تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين في كل استحقاق انتخابي، وقد فاز فيها الرئيس الديمقراطي العام 2020 بفارق ضئيل.

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