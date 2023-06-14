مساعي فرنسية لإقناع ماسك بافتتاح مصنع عملاق على أراضيها مرشح رئاسة نادي الاتحاد : لو حصلت على 5% من نسبة الأصوات مكسب لي ! خطأ هندسي في فيلا يكلف صاحبه 200 ألف ريال السند: برامج توعوية وميدانية تلبي احتياجات الحجاج الفيدرالي الأمريكي: ملتزمون بكبح التضخم عند 2% السبب الحقيقي وراء إيقاف ميسي في مطار الصين وفاة الأميرة هناء بنت عبدالله بن خالد آل سعود مقتل 78 شخصًا في غرق مركب قبالة السواحل اليونانية استئصال أكبر وأثقل حصوة كلوية بالعالم استقبال حجاج بيت الله الحرام بالهدايا ضمن مبادرة حفاوة
رد وليد عبدالهادي المنصور المرشح لانتخابات رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد تعرضه لسؤال صعب، أثناء لقائه مع الإعلامي بتال القوس.
وكان الإعلامي بتال القوس قال له في برنامج “في المرمى”: “لن تكسب لن يصوت لك أحد”.
فرد المرشح قائلًا: “أعلم أن المنافسة صعبة ولكني أملك برنامجًا مختلفًا لن يفيد النادي ولكن سيفيد الكرة السعودية والرياضة السعودية بشكل عام، كل المستشارين من يعملون معي هم أبطال عالم في مختلف الرياضات”.
وأضاف وليد المنصور: “لو حصلت على 5% من الأصوات سيكون مكسب بالنسبة لي”.
وكانت جماهير العميد طالبت أنمار الحائلي بالترشح مجددًا لرئاسة النادي بعد نهاية فترة مجلس إدارته.