مرشح رئاسة نادي الاتحاد : لو حصلت على 5% من نسبة الأصوات مكسب لي !

رد وليد عبدالهادي المنصور المرشح لانتخابات رئاسة نادي الاتحاد، وذلك بعد تعرضه لسؤال صعب، أثناء لقائه مع الإعلامي بتال القوس.

وكان الإعلامي بتال القوس قال له في برنامج “في المرمى”: “لن تكسب لن يصوت لك أحد”.

برنامج يفيد الاتحاد والرياضة السعودية

فرد المرشح قائلًا: “أعلم أن المنافسة صعبة ولكني أملك برنامجًا مختلفًا لن يفيد النادي ولكن سيفيد الكرة السعودية والرياضة السعودية بشكل عام، كل المستشارين من يعملون معي هم أبطال عالم في مختلف الرياضات”.

وأضاف وليد المنصور: “لو حصلت على 5% من الأصوات سيكون مكسب بالنسبة لي”.

وكانت جماهير العميد طالبت أنمار الحائلي بالترشح مجددًا لرئاسة النادي بعد نهاية فترة مجلس إدارته.