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مرض نادر يثير القلق في أستراليا

الأحد ٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
مرض نادر يثير القلق في أستراليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منظمة الصحة في نيو ساوث ويلز، أستراليا، اليوم الأحد، عن وفاة شخص في الخمسينيات من عمره بسبب مرض المكورات السحائية، بينما يتعافى اثنان من المراهقين في سيدني وشخص في الستينيات من العمر من نفس المرض.

 المكورات السحائية

التهاب السحايا بالمكورات السحائية هو عدوى جرثومية شديدة تصيب الغشاء الذي يغطي الدماغ والحبل الشوكي، وهو ينجم عن الجرثومة التي تُعرف باسم النيسرية السحائية أو المكورة السحائية وهي تعدي البشر فقط.

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مرض نادر يثير القلق في أستراليا بعد عودته القوية

وتنتشر العدوى عن طريق التماس المباشر بمفرزات الأنف والحنجرة، ويشعر المرضى بالتوعك بشكل عام ويكون لديهم أعراض أخرى تكون خطيرة غالبًا، وذلك استنادا إلى المنطقة المُصابة.

وعادة ما يجري تأكيد التشخيص من خلال التعرُّف إلى البكتيريا في عينة من النسيج المصاب.

تأهب في أستراليا

وقالت كريستين سيلفي، مديرة الصحة في نيو ساوث ويلز إن المكورات السحائية نادرة ولكنها قد تكون قاتلة في غضون ساعات إذا تركت دون علاج، موضحة: العلاج المبكر ينقذ الحياة، لذا من المهم التعرف على الأعراض مبكرًا.

وتم الإبلاغ عن 19 حالة إصابة بالمكورات السحائية في نيو ساوث ويلز هذا العام، والأطفال دون سن الخامسة والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

مرض نادر يثير القلق في أستراليا بعد عودته القوية

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