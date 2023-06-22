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تم إحالته إلى النيابة العامة

مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن

الخميس ٢٢ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٢ مساءً
مروج المخدرات في المدينة المنورة في قبضة الأمن
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة المدينة المنورة على شخص؛ لترويجه مواد مخدرة منوعة من شبو وحشيش، وإمفيتامين، وذلك ضمن حملتها الكبرى للحرب على المخدرات.

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الترويج للمخدرات

وقال الأمن العام في تغريدة عبر موقع تويتر: إن شرطة منطقة المدينة المنورة قبضت على شخص؛ لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- ومادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

ولفت الأمن العام إلى أنه تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

جهود مستمرة

وفي وقت سابق، قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن؛ لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو- وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

كما ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة على 5 مقيمين من الجنسية الباكستانية ومقيم من الجنسية البنجلاديشية؛ لترويجهم مادة الميثامفيتامين المخدر– الشبو-، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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