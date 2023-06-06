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مع ظهور أنظمة قوية يصعب السيطرة عليها

مسؤول بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين

الثلاثاء ٦ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٨ مساءً
مسؤول بريطاني: الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين
المواطن - فريق التحرير

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قال مستشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في شؤون التكنولوجيا، إن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح قويًا بما يكفي لقتل العديد من البشر في غضون عامين فقط.

ظهور أنظمة قوية

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن مات كليفورد قوله خلال برنامج تلفزيوني: ما لم يتم تنظيم منتجي ومطوري الذكاء الاصطناعي على نطاق عالمي، فقد تظهر أنظمة قوية جدا يمكن للبشر أن يكافحوا من أجل السيطرة عليها.

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مسؤول بريطاني الذكاء الاصطناعي قد يقتل البشر خلال عامين

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمتلك اليوم القدرة على صنع أسلحة إلكترونية لشن هجمات على نطاق واسع، أو أسلحة بيولوجية يمكن أن تتسبب في العديد من الوفيات في العالم، متابعًا: حتى المخاطر على المدى القريب مخيفة للغاية.. هذه أمور سيئة.

وأضاف: الخطر الوجودي الذي يجري الحديث بشأنه، هو ما سيحدث بمجرد أن نخلق ذكاء أكبر من البشر.

الذكاء الاصطناعي سيتفوق على البشري

ويتوقع كليفورد أن تتجاوز أنظمة الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري في غضون عامين، مشيرًا إلى أن قدراتها تتطور بسرعة وباستمرار.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتوجه فيه سوناك إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يحاول إقناع الرئيس جو بايدن بـخطته الكبرى لتكون المملكة المتحدة في قلب التنظيم الدولي للذكاء الاصطناعي.

ويريد رئيس الوزراء أن تستضيف بريطانيا هيئة رقابة دولية على الذكاء الاصطناعي، على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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